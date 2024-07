Via Chiesa, la Juventus trova il sostituto: la scelta è stata fatta

La Juventus lavora alla cessione di Chiesa ed intanto punta al sostituto: la scelta è già stata fatta

Via dalla Juventus. Per Federico Chiesa il destino appare segnato: lontano dal club bianconero, al quale lo lega soltanto un altro anno di contratto.

Il 30 giugno 2025 terminerà l’accordo che lega Chiesa alla Juventus ed allora in questa finestra di mercato si lavora alla cessione. Come raccontato da Calciomercato.it, la Roma è l’unica squadra italiana che ha mostrato un reale interesse per il calciatore che piace anche a Bayern Monaco e Manchester United che, finora, non hanno però mosso passi concreti. Tutto il contrario dei giallorossi con Chiesa che ha dimostrato di gradire la destinazione con l’affare che potrebbe chiudersi per una cifra tra i 20 e i 25 milioni.

L’addio di Chiesa lascerà un vuoto nel reparto avanzato della Juventus che Giuntoli deve colmare. Il Football Director al momento è concentrato sul centrocampo della rosa di Thiago Motta: dopo aver annunciato Douglas Luiz e chiuso per Thuram, si sta provando a definire l’affare Koopmeiners, poi arriverà anche il turno del post Chiesa. Calciomercato.it ha voluto chiedere ai propri utenti su X quale sarebbe il sostituto ideale dell’attaccante nato a Genova: “Chiesa non rientra nei piani di Thiago Motta. Qualora si concretizzasse l’addio chi vi piacerebbe al suo posto?”

Calciomercato Juventus, scelto il post Chiesa

Quattro le possibili scelte offerte ai lettori che doveva indicare uno tra Sancho, Oyarzabal, Adeyemi o la conferma di Soulé.

La scelta è ricaduta sull’attaccante in uscita dal Manchester United: il 47% ha indicato in Sancho il nome giusto per sostituire Chiesa. Una pista comunque non semplice, come raccontato dalla nostra redazione, perché il calciatore preferirebbe restare in Premier League e i Red Devils lo valutano cinquanta milioni di euro.

Altra ipotesi che raccoglie consensi è quella della conferma di Soulé, che ha raccolto il 34,8% di preferenze. L’argentino piace molto a Thiago Motta che vorrebbe poter contare su di lui nella prossima stagione, dopo il positivo (almeno a livello personale) campionato in prestito al Frosinone.

Tornando al sondaggio, non raccolgono consensi i nomi di Oyarzabal e Adeyemi: il loro arrivo per sostituire Chiesa è stato votato rispettivamente dal 7,6% e dal 10,6% da chi ha espresso la propria preferenza.