Salterà due partite: mano pesante della UEFA

Arrivano decisioni importanti dalla UEFA in merito a due casi delicati derivanti dalle ultime gare di Euro 2024. Da Demiral a Bellingham

In vista delle sfide dei quarti di finale di Euro 2024 sono arrivate decisioni forti da parte della UEFA in relazione a due situazioni che hanno fatto tanto parlare nei giorni scorsi.

Sono arrivate ben due giornate di squalifica per Merih Demiral per il “saluto dei lupi grigi” effettuato dopo il suo secondo goal contro l’Austria nella gara valida per gli ottavi di finale vinta dalla Turchia. Nella nota si legge “per non aver rispettato i principi generali di condotta, per aver violato le regole fondamentali di condotta decorosa, per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di natura non sportiva e per aver gettato discredito sullo sport del calcio“.

Un caso quello legato a Demiral che nelle scorse ore aveva fatto parecchio discutere, e che ha dunque portato alla mano pesante della UEFA che quindi gli impedirà di prendere parte ai quarti di finale contro l’Olanda ed ovviamente anche all’eventuale semifinale.

Inghilterra, decisione particolare su Bellingham

Una giornata di squalifica ma con pena sospesa per un anno per Bellingham ed annessa multa da 30mila euro: “per aver violato le regole fondamentali di condotta decorosa“. La stella del Real Madrid sarà quindi a disposizione per la gara degli inglesi contro la Svizzera valida per i quarti di finale a Dusseldorf.

Si apprende quindi che “tale sospensione non è immediatamente applicata ed è soggetta a un periodo di prova di un anno, a partire dalla data della presente decisione“.

Non è mancata inoltre anche una sanzione per la stessa federazione inglese che dovrà versare 11mila euro per i disordini provocati dalla folla e per l’accensione di fuochi d’artificio. L’Europeo entra quindi nella sua fase più calda ed ogni decisione inizia a pesare.