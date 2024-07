Morata in Serie A, sprint del Milan: come stanno le cose

Morata è legato all’Atletico Madrid da altri due anni di contratto. Lo spagnolo ha però una clausola di 12 milioni

Morata di nuovo in Serie A, ma non per rivestire la maglia della Juventus. Secondo ‘Sky Sport’ lo spagnolo è un obiettivo concreto del Milan, ancora a caccia dell’erede di Giroud con la trattativa per Zirkzee rimasta bloccata sulla questione commissioni.

Trentadue anni da compiere il prossimo ottobre e attualmente impegnato a Euro 2024 con la Spagna, Morata ha una clausola da 12 milioni di euro molto allettante per il club rossonero. Che ora dovrà capire la volontà dell’attaccante madrileno, che solo un paio di giorni fa aveva manifestato l’intenzione di voler proseguire l’avventura all’Atletico. Ma forse le dichiarazioni dello spagnolo, che guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione, erano soltanto strategiche, o più che altro un modo per respingere definitivamente le avances saudite.