Pagano la clausola: Morata è ad un passo dal terzo ritorno in Serie A

La big è pronta a pagare la clausola di Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo ex Juventus sarebbe ormai ad un passo dal terzo ritorno in Serie A

Come accade ormai ogni 12 mesi, il nome di Alvaro Morata torna ad infiammare il calciomercato. Il suo futuro all’Atletico Madrid, infatti, è nuovamente in bilico: il capitano della Spagna ad Euro 2024 fa gola anche alle big di Serie A.

Sulle tracce del grande ex della Juventus, oltre ai bianconeri, nel corso degli ultimi mesi sono state segnalate anche Milan, Roma ed Inter. Secondo quanto riferito da Edoardo Mecca, il centravanti sarebbe vicinissimo al ritorno alla Juve. Il noto tifoso bianconero, vicino all’ambiente, ha scritto su ‘X’: “Morata vicino al ritorno alla Juve. Il giocatore disposto ad abbassarsi l’ingaggio a 4 milioni + bonus. La Juve convinta a pagare la clausola di 12 milioni provando a dilazionare il pagamento. Alvaro vuole fortemente la Juve”.

L’aggiornamento segue il precedente tweet: “Juve-Morata si tratta: il giocatore vuole la Juve, l’Atletico è disposto a darlo ma si sta cercando di capire come smussare il discorso clausola. La Juve preferirebbe un pagamento dilazionato e non clausola pagata subito per intero”. Il 31enne non ha mai nascosto il proprio amore per i colori bianconeri e la terza avventura alla Juve potrebbe presto diventare realtà.

Calciomercato Juve, Morata si avvicina: tutti i dettagli

Nelle ultime settimane il giocatore ha mandato diversi segnali riguardo al possibile addio ai ‘Colchoneros’: “Non so se resterò all’Atletico Madrid: ho ricevuto messaggi da tante persone nel club, ma non da Simeone. Conosco perfettamente bene il Cholo, se non contasse più su di me, mi avrebbe già chiamato”.

“Ho 31 anni, a ottobre saranno 32, non posso restare in squadra e non giocare. Non ne ho parlato ancora con nessuno, ma se vedo che l’Atletico compra otto attaccanti vuol dire che non sono la priorità del club”, ha dichiarato l’attaccante. Stando a quanto riferito da Mecca, dunque, Morata sarebbe sempre più vicino alla Juventus. Si attendono ora ulteriori conferme.