Cristiano Ronaldo, rigore sbagliato e lacrime: la serata no di CR7

Ecco cosa è successo nel corso di Portogallo-Slovenia, ottavi di finale di Euro 2024: Cristiano Ronaldo è stato ancora una volta protagonista della serata

Anche i campioni piangono. Non sono certamente passate inosservate le lacrime di Cristiano Ronaldo agli Europei in corso di svolgimento in Germania. Il fenomeno portoghese si è commosso dopo aver sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto portare la propria nazionale in vantaggio contro la Slovenia.

Il penalty al quindicesimo minuto dei tempi supplementari della sfida valevole per gli Ottavi di Finale, non era stato calciato nemmeno male, ma un super Oblak gli ha negato la gioia del gol. Così il 39enne è scoppiato in lacrime, venendo consolato dai suoi compagni di squadra. Una serata davvero negativa per Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo, che purtroppo non è più quello dei tempi migliori, e contro la Slovenia lo abbiamo visto tutti.

Portogallo-Slovenia, serataccia per Cristiano Ronaldo

Dal primo minuto, i compagni sono sembrati condizionati dalla presenza di CR7. Il 39enne così è stato quasi sempre il terminale finale di ogni azione del Portogallo, con risultati, però, per nulla buoni. Sono state diverse le occasioni sprecate, da Ronaldo che ha avuto la possibilità di trovare la via della rete anche con delle punizioni, che ha sempre voluto calciare.

L’alternativa a Ronaldo ci sarebbe pure, quel Gonzalo Ramos del Psg, ma oggi è rimasto seduto in panchina. Per Martinez CR7 non si tocca, anche se il resto del mondo sembra essere di parere diverso.

Cristiano Ronaldo, poi, è riuscito comunque a riscattarsi. E’ stato infatti l’ex giocatore di Manchester United e Juventus ad iniziare la lotteria dei rigori per il suo Portogallo, riuscendo stavolta a battere Oblak. Il protagonista assoluto dei rigori è stato però Diogo Costa. L’estremo difensore classe 1999 del Porto ha infatti mantenuto la porta inviolata, neutralizzando tutti i tre i penalty sloveni: prima è toccato a Ilicic farsi dire di no, poi a Balkovec e Verbic. Tra i portoghesi, invece, sono risultati perfetti, dopo Ronaldo, sia Bruno Fernandes che Bernando Silva. Le lacrime di CR7 si sono così trasformate in sorrisi, ma a piangere di gioia è stato poi Diogo Costa, il vero grande eroe della serata, abbracciato da Pepe. Un abbraccio con cui ha voluto ringraziare il compagno. Ai Quarti di finale adesso sarà Portogallo-Francia.