Affare quasi fatto: dall’Inter al Milan a titolo gratuito

Dall’Inter al Milan gratis, l’affare è ormai quasi fatto: possibile arrivo a parametro zero per le milanesi

È iniziato ufficialmente il calciomercato e questi sono i giorni anche dei parametri zero. La lista è lunga e vede anche calciatori di grande qualità: Rabiot è uno dei parametri zero più appetibili, con l’addio alla Juventus che si fa sempre più probabile e il Milan che ci pensa per arricchire il proprio centrocampo.

Ma i rossoneri sono molto attenti ai calciatori che da qualche ora sono ormai senza contratto: seguendo l’esempio dei cugini dell’Inter, che ha anticipato tutti mettendo sotto contratto Zielinski e Taremi (si aspettano ormai soltanto gli annunci ufficiali), il Milan sta provando a cavalcare le opportunità offerte dai giocatori che possono arrivare senza esborso economico, almeno per il cartellino.

Un’occasione arriva dalla Germania e intriga proprio i rossoneri, ma ci sarebbe anche l’Inter sulle sue tracce. Il nome è quello di Mats Hummels, esperto centrale che ha appena chiuso l’avventura con il Borussia Dortmund. Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Bundesliga e la possibilità di prenderlo a zero sta accedendo un imprevisto derby di mercato.

Calciomercato Milan, sfida all’Inter per Hummels

Trentacinque anni, una grande esperienza alle spalle a livello anche internazionale, Hummels nella sua carriera ha vestito anche la maglia del Bayern Monaco. Nella scorsa stagione ha collezionato quaranta presenze e quattro gol, nonostante il rapporto non idilliaco con il tecnico Terzic (ora sostituito).

Stando a quanto riferisce la ‘Bild’ il nome di Hummels piace e non poco a Inter e Milan. Il quotidiano tedesco parla di un interesse sempre più forte delle due compagini milanesi che hanno la necessità di rinforzare il reparto arretrato. Inzaghi si aspetta un rinforzo considerato anche l’infortunio di Acerbi (che rientrerà comunque per il ritiro).

Stesso discorso anche per i rossoneri che dovranno dare maggiori alternative a Fonseca, considerato anche che la retroguardia rossonera ha perso Kjaer. Hummels potrebbe essere la soluzione anche se non manca di certo la concorrenza per un calciatore che, nonostante l’età, resta comunque affidabile, come dimostra il premio come miglior difensore della scorsa Champions League. In Germania, ad esempio, c’è l’interesse del Bayer Leverskusen, campione di Bundesliga, che potrebbe provare a tentarlo, mentre in Italia il nome di Hummels è stato accostato anche alla Roma. Ora ci provano Inter e Milan per un inaspettato derby di mercato.