“Pippe azzurre”, “Andate a f…”: la rabbia sui giornali contro il flop della Nazionale

Nazionale fuori da Euro 2024 in maniera ignominiosa contro la Svizzera, sconfitta eclatante che sui giornali scatena titoli furibondi

Una sconfitta di quelle destinate a fare epoca, quella dell’Italia contro la Svizzera, di ieri. Lo 0-2 patito dagli elvetici a Berlino è senza attenuanti per una squadra azzurra senza mordente, senza idee, quasi non scesa in campo. Finisce come peggio non potrebbe l’avventura a Euro 2024, restituendo lo stato di un movimento calcistico in profondissima crisi.

Finisce sotto accusa naturalmente il Ct Spalletti, ma con lui tutta la squadra, in cui, Donnarumma a parte, non si è salvato nessuno nella disgraziata avventura tedesca. E naturalmente il giorno dopo è quello dell’indignazione sui giornali e di titoli roboanti e furenti per descrivere una delle peggiori figuracce della storia azzurra.

Non usano mezzi termini ‘Libero’ e ‘Dagospia’, che sfogano tutta la loro rabbia. Su ‘Libero’, le “pippe azzurre” vengono invitate “ad andare a zappare“. Ci va ancora più pesante ‘Dagospia’, che nell’immediato postpartita esclama: “Ma andatevene a f….!“.

Maggiore continenza verbale, se vogliamo, ma toni ugualmente duri sui tre quotidiani sportivi di riferimento. Per la ‘Gazzetta dello Sport’, è “Tutto da rifare“. Movimento da rifondare in tutto e per tutto, l’andamento degli ultimi anni del resto parla chiaro. Sul ‘Corriere dello Sport’, si parla di “Una vergogna, disastro Italia“, mentre ‘Tuttosport’ usa una sola parola per descrivere il tutto, piuttosto azzeccata: “Fallimento“.