Euro 2024, Inghilterra-Slovacchia 2-1: la cronaca del match

Primo ottavo di finale della domenica, valido per Euro 2024, tra l’Inghilterra e la Slovacchia di Francesco Calzona

Ieri hanno preso il via, dopo due giorni di stop, gli ottavi di finale di Euro 2024 con Svizzera-Italia e Germania-Danimarca. Apre questa domenica degli Europei, il primo match da dentro o fuori tra l’Inghilterra, una delle favorite al titolo, e l’outsider Slovacchia.

Gli inglesi, guidati dal commissario tecnico Gareth Southgate, si sono qualificati al turno successivo conquistando in primo posto nel gruppo C con 5 punti, frutto di due pareggi e della vittoria all’esordio contro la Serbia di Dusan Vlahovic e compagni. La Nazionale dei ‘Tre Leoni’ dovrà cercare di più di quanto fatto nel girone, che ha messo in mostra un gioco decisamente insoddisfacente. Di contro, la selezione slovacca guidata dal commissario tecnico italiano Francesco Calzona è arrivata a giocarsi questo ottavo di finale dopo essersi classificata terza nel gruppo E, un raggruppamento equilibratissimo che ha visto tutte le squadre terminerà con 4 punti. La vittoria contro il Belgio di Tedesco e Lukaku all’esordio è risultata, alla fine, decisiva. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Veltins Arena’ di Gelsenkirchen.

FORMAZIONI UFFICIALI INGHILTERRA-SLOVACCHIA

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Southgate.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Strelec, Haraslin. Allenatore: Calzona.

Arbitro: Umut Meler.