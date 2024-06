Pugno all’avversario ed espulsione flash: follia in Coppa

Follia durante la partita di Coppa America: avversario colpito a palla lontana ed espulsione grazie al Var

La Juventus ‘protagonista’ in diretta – nel bene e nel male – in Coppa America: clamoroso quanto accaduto tra McKennie e Weah.

Un’altra notte di emozioni in Coppa America, con diversi giocatori ‘italiani’ impegnati in campo. Tante conoscenze del calcio italiano infatti continuano a lasciare il segno nella competizione continentale in contemporanea con Euro 2024. E nelle scorse ore si è registrato il clamoroso crollo degli Stati Uniti d’America contro Panama. In campo tre giocatori in forza in Serie A, ovvero Weston Mckennie, Timothy Weah e Christian Pulisic, i primi due di proprietà della Juventus, l’ultimo del Milan.

E proprio i giocatori in forza ai bianconeri sono stati protagonisti – nel bene e nel male – della partita andata in scena al Mercedes-Benz Stadium di Atalanta dove, davanti a circa 60mila spettatori, la selezione a stelle e strisce è stata sconfitta a sorpresa da Panama. Eppure la partita per gli uomini di Berhalter era iniziata bene, con Weston Mckennie a sbloccare il risultato dopo appena cinque minuti di gioco. Un gol importante, ma annullato per fuorigioco dopo il piattone sotto la traversa. E poi è scattata la follia di Weah.

Panama-Usa, la follia di Weah in Coppa America

La partita di Timothy Weah – invece – è durata appena diciotto minuti. Già, perché l’ex Lille ha lasciato in inferiorità numerica la formazione statunitense. Una clamorosa ingenuità quella dell’esterno di proprietà della Juventus, espulso dall’arbitro Barton dopo aver consultato il Var.

Il motivo dell’espulsione? Un pugno rifilato all’avversario Roderick Miller a palla lontana dopo un battibecco tra i due. Nonostante l’inferiorità numerica, gli Stati Uniti d’America sono riusciti a sbloccare il risultato al 22′ con un gol di Balogun, prima della rimonta di Panama con le reti di Blackman e Fajardo. Una clamorosa ingenuità quella di Timothy Weah che permette a Panama di raggiungere gli stessi USA a quota 3 punti nel gruppo C, guidato dall’Uruguay con 6 punti arrivati finora e la situazione per la qualificazione alla fase finale ancora apertissima. Uruguay capace di imporsi per 5-0 sulla Bolivia, con il timbro finale dell’ex Juventus Rodrigo Bentancur a sugellare un successo netto e che invece lascia la Bolivia a 0 punti dopo i primi centottanta minuti della competizione continentale. Ora la formazione statunitense è attesa proprio dalla sfida con l’Uruguay, con Timothy Weah che sarà costretto a saltarla per squalifica.