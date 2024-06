“Ha sbagliato troppo”: lo spettro di Allegri sulla panchina di Spalletti

L’Italia si salva al fotofinish e Spalletti inevitabilmente finisce sotto accusa per le sue scelte: lo spettro di Allegri sulla panchina della Nazionale

C’erano già la calcolatrici pronte, per capire quale risultato potesse regalare all’Italia il passaggio del turno da migliore terza. La Nazionale di Spalletti ha visto da vicino lo spettro dell’eliminazione, ci ha pensato Zaccagni a rimettere nel cassetto le calcolatrici e mandare gli azzurri agli ottavi di finale.

Sabato pomeriggio ci sarà la Svizzera, con la quale abbiamo un conto aperto pensando alla qualificazione all’ultimo Mondiale, ma i fantasmi comparsi contro la Croazia lasciano ancora il segno. non la migliore Italia quella che ha ottenuto il punto utile per passare il turno, con Spalletti che ha cambiato ancora una volta formazione e anche modulo, mostrando di non aver ancora trovato la quadra.

Il commissario tecnico è finito inevitabilmente nel mirino delle critiche e solo la rete di Zaccagni lo ha salvato da un processo che sembrava avere già la sentenza pronta: condanna senza appello. Qualcuno però non ha mancato di lanciare una stoccata all’allenatore di Certaldo e tra le critiche fa capolino anche Allegri.

Croazia-Italia, Zaccagni salva Spalletti: “Ad Allegri lo avrebbero massacrato”

Fabio Ravezzani su X non le manda certo a dire al commissario tecnico dell’Italia. Il giornalista mette in evidenza la prestazione sottotono degli azzurri e il modo in cui è arrivata la qualificazione, non mostrando certamente un gioco spumeggiante.

Così ero fare capolino il paragone con Allegri, che qualche tifoso aveva già candidato a nuovo ct quando la sconfitta sembrava ormai scontata: “Se avesse giocato una partita così la Juve di Allegri, lo avrebbero massacrato – sentenzia Ravezzani – . Straordinari Donnarumma e Calafiori, il blocco Inter delude. Ma Spalletti ha sbagliato troppe scelte”.

Per l’ex Napoli c’è ora la Svizzera per dimostrare che la sua Italia ha capito qual è la rotta giusta e che, seguendola, può andare ancora lontano.