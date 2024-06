Flop Italia e choc Juve: “Non è più un giocatore di calcio”

‘Avviso’ di mercato alla Juventus durante Spagna-Italia: “Sembrava di un’altra categoria e inadeguato”

Il flop dell’Italia contro la Spagna continua ad animare le discussioni sui social, in tv e nelle radio. Un flop che ha messo in evidenza i limiti, o meglio dire l’evidente calo di rendimento di un calciatore il cui nome è presente sulla lista della spesa della Juventus.

Parliamo di Giovanni Di Lorenzo, ieri surclassato da un Nico Williams letteralmente imprendibile. Il capitano del Napoli, che come noto vuole lasciare gli azzurri, è finito di conseguenza nel mirino dei tifosi nonché della critica. “Non mi soffermo sulla scelta iniziale, ma non capisco proprio perché Di Lorenzo abbia giocato tutti i 90 minuti”, ha detto a ‘Radio Radio’ Stefano Agresti, vice direttore de ‘La Gazzetta dello Sport'”.

“Sembrava di un’altra categoria e inadeguato – ha aggiunto Agresti – Pensavo che dopo il primo tempo Spalletti togliesse Di Lorenzo. Su quella fascia ci hanno disintegrato e qualcosa il Ct doveva fare dopo il primo tempo per sistemare le cose visto che ci stavano asfaltando. Diverse scelte di Spalletti non mi hanno convinto e hanno stupito in negativo”.

Ancora più duro il commento di Furio Focolari: “Di Lorenzo non è più un giocatore di calcio – ha esordito – Qualsiasi calciatore di Serie A, almeno una volta, avrebbe quanto meno provato a fare fallo su Nico Williams e, alla peggio, non gli avrebbe permesso di saltarlo in quel modo. Il discorso però è più in generale: ieri Di Lorenzo non hai perso soltanto per la disastrosa prestazione dei singoli”. Focolari si scaglia pure contro Spalletti: “Probabilmente è stata la peggiore Italia che io abbia mai visto tra Europei e Mondiali: è stata una catastrofe”.