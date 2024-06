DIRETTA Euro 2024, Turchia-Portogallo | Formazioni Ufficiali LIVE

Secondo giornata del gruppo F per la Turchia dell’italiano Montella contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo

Sfida decisiva per il primo posto del gruppo F, valida per la seconda giornata di Euro 2024, tra la Turchia e il Portogallo: una partita che promette spettacolo.

I turchi, guidati in panchina dal commissario tecnico Vincenzo Montella, hanno battuto la Georgia di Kvicha Kvaratskhelia e compagni all’esordio con un sonoro 3-1, reti Muldur, Arda Guler e Akturkoglu, mettendo in mostra un’ottima organizzazione di gioco e grande vivacità, grazie anche alla presenze del giovane calciatore del Real Madrid, Guler appunto, e dello juventino Kenan Yildiz. Di contro, i portoghesi del commissario tecnico Roberto Martinez hanno sofferto moltissimo per piegare la resistenza della Repubblica Ceca, battuta solo nel finale grazie al gol Francisco Conceiçao, figlio dell’ex allenatore del Porto Sergio, l’iniziale svantaggio siglato da Provod e il pareggio su autogol di Hranac. Prova opaca per Cristiano Ronaldo e Rafa Leao, attesi al riscatto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Signal Iduna Park’ di Dortmund.

FORMAZIONI UFFICIALI TURCHIA-PORTOGALLO

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Akadyin, Bardakci, Kadioglu; Ayhan, Calhanoglu; Akgun, Kokcu, Akturkoglu; Yilmaz. CT. Montella

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao. CT. Martinez

CLASSIFICA GRUPPO F:

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)