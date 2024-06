Rottura con l’allenatore: ne approfitta subito Giuntoli

Giuntoli lavora su più fronti per costruire una Juventus all’altezza e per accontentare sul mercato il nuovo tecnico bianconero Thiago Motta

La Juventus resta forte su Calafiori, nonostante l’autogol agli Europei contro la Spagna e la prestazione sottotono rispetto all’esordio convincente contro l’Albania.

Giuntoli segue da tempo il giovane difensore in forza al Bologna, protagonista di una stagione da leccarsi i baffi sotto la guida di Thiago Motta. Proprio l’allenatore italo-brasiliano, ufficializzato la scorsa settimana dalla Juve, spinge per l’arrivo del pupillo e per ritrovarlo anche alla Continassa nelle prossime settimane. La trattativa però con il Bologna non è semplice, vista la volontà del Ds dei felsinei Sartori di confermarlo nella rosa di Italiano e la richiesta superiore ai 40 milioni di euro per l’ex canterano della Roma.

Calciomercato Juventus, assalto a Kiwior se sfuma Calafiori in difesa

Il 40% dell’eventuale cessione di Calafiori andrà inoltre al Basilea, mentre dall’estero c’è soprattutto l’interesse delle big di Premier League.

La Juve e Giuntoli studiano quindi a un piano B che porterebbe alla conferma di Huijsen in rosa o all’offensiva per Jakub Kiwior. L’ex Spezia, adesso all’Arsenal, è stato allenato da Thiago Motta in Liguria e proprio grazie all’allenatore italiano-brasiliano ha spiccato il volo verso grandi palcoscenici. A Londra però le cose non stanno girando per il verso giusto e Kiwior non è riuscito mai a entrare in sintonia con il tecnico Arteta. Il polacco, impegnato al momento con la sua nazionale agli Europei, ha chiesto la cessione come scrive ‘Tuttosport’ e in caso di rottura definitiva con l’Arsenal potrebbe tornare in Serie A.

Oltre alla Juventus anche il Milan segue da vicino gli scenari su Kiwior, che ha un contratto lungo fino al 2028 con i ‘Gunners’ e per questo viene valutato circa 30 milioni di euro.