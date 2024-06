Spagna-Italia, dal ‘biscotto’ agli ottavi: ecco se conviene arrivare primi o secondi nel girone

Le ultime new Italia ad Euro 2024 si focalizzano sulla partita con la Spagna. Dal biscotto ai conti per gli ottavi: ecco cosa sarebbe meglio per Spalletti

L’Italia è di scena stasera a Gelsenkirchen per il big match della seconda giornata del gruppo B di Euro 2024 contro la Spagna. Chi vince non solo strappa il pass aritmetico per gli ottavi di finale, ma lo fa da prima del girone.

Il pareggio di ieri tra Albania e Croazia, però, ha aperto anche altri scenari. Quelli del famigerato ‘biscotto’ di cui i tifosi hanno già iniziato a parlare sui social network: un pareggio vorrebbe dire qualificazione quasi certa sia per gli Azzurri che per le Furie Rosse e rimanderebbe il discorso sul primo posto all’ultimo turno. Ma il rischio di una eliminazione beffarda in caso di arrivo di tutte le Nazionali a quota 4 punti fa propendere per giocarsi la sfida per vincere. Sorge anche la questione se sia più ‘conveniente’ per l’Italia arrivare prima o seconda nel girone. Come primatista ci sarebbe il vantaggio di giocare gli ottavi contro una terza ripescata, ma anche lo svantaggio di un quarto di finale molto probabilmente contro i padroni di casa della Germania. Arrivando secondi, invece, ci sarebbe una sfida più tosta ma non impossibile contro la Svizzera e al turno successivo probabilmente l’Inghilterra. Ma si finirebbe anche nel lato del tabellone della favoritissima Francia… Tutti calcoli che però il ct Luciano Spalletti farebbe meglio a fare solo dopo essersi qualificato alla fase ad eliminazione diretta.