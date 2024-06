Polverone alla Juventus: “Immediatamente fuori rosa”

La Juventus è impegnata su diversi fronti con una trattativa in particolare che scalda il cuore dei tifosi. Intanto arriva un annuncio molto forte su un calciatore bianconero

Missione Douglas Luiz per la Juventus, che nonostante la posizione di Weston McKennie non si è di certo arresa. L’affare ha infatti subito rallentamenti per il mancato accordo sull’ingaggio del centrocampista statunitense, ma la trattativa va avanti con i due club che sono tornati a dialogare con in mente la deadline del 30 giugno.

Al netto della volontà di McKennie, Juve e Aston Villa sembrano intenzionate a non far saltare lo scambio. In questo senso, come anticipato da Calciomercato.it Giuntoli ha anche incassato nelle scorse il parere favorevole del club di Premier sull’inserimento di Enzo Barrenechea nell’affare.

I bianconeri quindi non si arrendono e proseguono il lavoro sul forte centrocampista brasiliano, valutato 60/70 milioni da Monchi e soci ma per il quale, dal punto di vista della parte cash, la Juve non vuole versare più di 25 milioni. Il resto sarebbe quindi coperto inevitabilmente dalle contropartite.

Calciomercato Juventus, bufera su McKennie: “Immediatamente fuori rosa”

L’intero affare Douglas Luiz quindi in una prima fase era strettamente legato anche al profilo di McKennie, ma il mancato accordo ha complicato le cose per la Juventus, ed al contempo anche la posizione dello stesso americano a Torino.

Dito puntato proprio contro McKennie nell’analisi su X da parte di Fabio Villani che dice: “Giuntoli voleva finire questa operazione dando via due problemi (ovvero due scadenze del 2025). McKennie ha fatto saltare questa cosa. Perché ora la Juventus userà un asset in più (Barrenechea) e aumenterà il cash da dare all’Aston Villa”.

Nel suo commento su X Villani ha quindi rincarato la dose completando: “Una società seria uno come McKennie lo sbatte immediatamente fuori rosa“.

Un provvedimento che sarebbe certamente molto forte nei confronti dell’ex Schalke, che nel corso dell’ultima stagione ha messo a referto 38 presenze e ben 10 assist.