Il Napoli paga la clausola: nuova batosta per il Milan dopo Zirkzee

Il Milan al lavoro per un nuovo bomber dopo l’addio di Giroud: c’è una nuova grana per la società rossonera dopo Zirkzee, occhio alla concorrenza del Napoli

Il Milan sempre a caccia di un centravanti e dell’erede di Giroud per guidare l’attacco rossonero nella prossima stagione e nel nuovo ciclo con Fonseca in panchina.

Joshua Zirkzee resta in cima ai desideri della dirigenza rossonera, ma la trattativa per l’arrivo dell’olandese in forza al Bologna vive sempre una fase di stallo visto il mancato accordo sulle commissioni con l’entourage del giocatore. Il Milan proverà a trovare una via di mezzo per assicurarsi le prestazioni dell’ex Bayern Monaco, per il quale non ci sono invece problemi nel versare la clausola da 40 milioni di euro. Il tempo comunque stringe e c’è il pericolo per il ‘Diavolo’ che possano inserirsi altre squadre come la Juventus o le big inglesi Arsenal e Manchester United.

Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: si complica anche la pista Dovbyk

La dirigenza di Via Aldo Rossi lavora così alle alternative per non farsi trovare impreparata, anche se piano piano vanno sfumando alcuni potenziali profili per la triade milanista Ibrahimovic, Moncada e Furlani.

Tra questi Guirassy, seguito da tempi non sospetti e adesso vicino al passaggio al Borussia Dortmund: i vice campioni d’Europa sono disposti a versare allo Stoccarda la clausola da quasi 18 milioni per il centravanti. Nei piani del Milan come piano B a Zirkzee figurano inoltre sempre Gimenez, David e in particolare Dovbyk, capocannoniere dell’ultima Liga in Spagna con la casacca della sorpresa Girona. Anche sul nazionale ucraino non manca la concorrenza e nello specifico un derby tutto italiano con il Napoli. I partenopei stanno trovando delle complicazioni per Lukaku (obiettivo numero uno di Antonio Conte per l’attacco) e starebbero pensando così di virare su Dovbyk che ha una clasusola rescissoria da 40 milioni di euro. Il Napoli – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – attualmente è in vantaggio sull’ucraino e potrebbe lasciare così a mani vuote il Milan.