Shaqiri riprende la Scozia: la Svizzera vede gli ottavi di Euro 2024

Pareggio tra Scozia e Svizzera: al vantaggio di McTominay, replica Shaqiri. Elvetici ad un passo dagli ottavi di finale

Un punto a testa e girone quasi già deciso. Dopo la vittoria della Germania sull’Ungheria, Scozia e Svizzera si spartiscono la posta in palio con un 1-1 che proietta la squadra di Yakin ad un passo dagli ottavi di finale di Euro 2024.

E dire che per gli elvetici l’inizio partita non era stato dei migliori. La Scozia parte con il piede sull’acceleratore, sfiora il gol con Aebischer, poi lo trova con McTominay al 13′ del primo tempo. La Svizzera fatica a riprendersi, ma ci pensa Shaqiri a dare la scossa con il gol del pareggio al 25′: bello il tiro da fuori area dopo un errore in disimpegno degli avversari. La rete riaccende la Nazionale di Yakin che con Ndoye trova anche il raddoppio, annullato per fuorigioco.

La partita resta piacevole da guardare anche nella ripresa con il solito Ndoye che spreca una ghiotta palla gol e il palo che nega la gioia della rete al 32enne Hanley. Gli scozzesi poco prima avevano perso Tierney per infortunio. Nei minuti finale altro gol annullato alla Svizzera: finisce 1-1 ed ora gli elvetici vedono gli ottavi molto vicini. Solo con una sconfitta con l’Ungheria e contemporaneo successo scozzese sulla Germania si finirebbe a parità di punti: in quel caso determinante – con scontri diretti in parità – diventerebbe la differenza reti generale che vede attualmente la Scozia a -4 e la Svizzera a +2.

SCOZIA-SVIZZERA 1-1: 13′ McTominay (SC), 25′ Shaqiri (SV)

Classifica Girone A: Germania 6, Svizzera 4, Scozia 1, Ungheria 0