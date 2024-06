DIRETTA Euro 2024, Germania-Ungheria: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘MHP Arena’ tra la Germania di Nagelsmann e l’Ungheria di Rossi in tempo reale

La Germania ospita l’Ungheria a Stoccarda nella prima gara della seconda giornata del gruppo A di Euro 2024. Una sfida tra due Nazionali che sono partite in modo diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro olandese Makkelie.

Reduci dal roboante successo per 5-1 nel match di esordio contro la Scozia, i tedeschi padroni di casa di Julian Nagelsmann vanno a caccia di un altro successo per strappare il pass per gli ottavi di finale della manifestazione continentale con un turno di anticipo. Dopo il ko 3-1 contro la Svizzera nella prima uscita, invece, i magiari del commissario tecnico italiano Marco Rossi devono evitare un’altra sconfitta per provare a restare in corsa almeno per i ripescaggi tra le migliori terze. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 2, oltre che in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale alla Nations League del 2022, quando i rossoverdi espugnarono a sorpresa Lipsia con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Szalai. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘MHP Arena’ tra Germania e Ungheria live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Germania-Ungheria

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. CT Nagelsmann

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. CT Rossi

CLASSIFICA GRUPPO A: Germania punti 3, Svizzera 3, Ungheria 0, Scozia 0.