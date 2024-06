Turchia-Georgia, scontri allo stadio e fischi all’inno. Diluvio a Dortmund: piove dentro l’Iduna Park

Turchia e Georgia si sfidano in un match caldissimo a Dortmund con un prepartita complicato tra pioggia battente, fan zone chiuse e scontri

DA DORTMUND – Una sfida attesissima, con un numero molto alto di significati tecnici e non solo. Turchia-Georgia apre la giornata che invece chiude la prima giornata della fase a gironi di questo Euro 2024. A Dortmund, dove sabato l’Italia ha affrontato e battuto l’Albania, si sfidano appunto Turchia e Georgia. Calhanoglu, Yildiz e compagno che in Germania sono di casa visto che qui sono cresciuti calcisticamente e non solo, e la comunità turca è quella più numerosa in questo paese.

Di contro la Georgia di Kvaratskhelia, sotto gli occhi dei riflettori per le questioni di mercato ormai più che note. Atmosfera bellissima qui al Signal Iduna Park, anche se all’interno dello stadio siamo costretti a registrare degli scontri tra due gruppi di tifosi avversari. Scaramucce sedate quasi subito dalla polizia. Tutto sotto un diluvio incredibile che ha portato addirittura alla chiusura delle fan zone a Dortmund per i forti temporali, rovesci e possibili grandinate e tornado. Addirittura, nel momento di maggiore intensità della pioggia, l’acqua ha fatto breccia nella curva dei turchi creando una vera e propria cascata.