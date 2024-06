Ribaltone Juve: clausola aggirata e scambio da 40 milioni

Giuntoli al lavoro per rinforzare la nuova Juventus di Thiago Motta: potrebbero esserci scossoni anche in attacco per la compagine bianconera

Nuova estate sotto i riflettori per Alvaro Morata e non solo per i gol in campo con la Spagna. L’ex Juventus è stato subito un fattore all’esordio delle ‘Furie Rosse’ ad Euro 2024, andando a segno nel primo match contro la Croazia.

L’attaccante dell’Atletico Madrid non sente la fiducia del suo attuale club e si è sfogato nei giorni scorsi alla vigilia dell’Europeo in Germania, aprendo a un suo addio al termine della rassegna continentale nonostante un rinnovo firmato solo nei mesi scorsi fino al giugno 2026. Morata non sarebbe più indispensabile per Simeone, da qui il malumore del 32enne attaccante che ha aperto a un futuro lontano dall’Atletico a partire già dalla prossima stagione. Per lo spagnolo potrebbe profilarsi un futuro nuovamente in Italia, sua meta preferita in caso di divorzio appunto dai ‘Colchoneros’.

Calciomercato Juventus, irrompe la Real Sociedad per Morata: scambio con Le Normand

Per Morata si è ipotizzata una nuova esperienza (sarebbe la terza) alla Juventus, con un ipotetico scambio che vedrebbe coinvolto Kean.

Oltre ai bianconeri anche Roma, Milan e Napoli sono state accostate al nazionale delle ‘Furie Rosse’, mentre la scorsa estate si era avvicinata l’Inter al centravanti. Ma non solo la Serie A, considerando che Morata è un attaccante apprezzato anche in Spagna e potrebbe restare così nella Liga. A farsi sotto potrebbe essere la Real Sociedad, che avrebbe l’intenzione di proporre uno scambio all’Atletico Madrid come riporta il portale ‘Elgoldigital.com’. A fare il percorso inverso sarebbe il compagno di nazionale Robin Le Normand, difensore da tempo sul taccuino dei madrileni e che ha una clausola rescissoria intorno ai 40 milioni di euro. Morata farebbe così parte dell’affare, oltre a una corposa pare cash visto che l’attaccante sarebbe valutato circa 15 milioni dall’Atletico.