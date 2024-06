Lo scambio mette fuori gioco la Juventus: Giuntoli a mani vuote

Lo scambio rischia di mettere fuori gioco la Juventus: così Giuntoli resta a mani vuote e perde l’obiettivo di mercato

Lo scambio che mette fuori causa la Juventus. Incroci di mercato che potrebbero rovinare i piani di Cristiano Giuntoli. Il Football Director bianconero ha le idee chiare su cosa serve a Thiago Motta per poter ambire al vertice.

Il centrocampo è il reparto con maggiori necessità ed è lì che si concentrando maggiormente, come dimostra la trattativa avanzata con l’Aston Villa per Douglas Luiz nella quale saranno inclusi anche McKennie e Iling-Junior. Centrocampo, ma anche attacco dove qualcosa potrà cambiare. C’è l’affare Chiesa da capire come finirà ed intanto la Juventus si guarda attorno ed ha individuato in Greenwood un potenziale obiettivo.

L’inglese si è rilanciato al Getafe, ma ora è tornato al Manchester United che non ha intenzione di puntare su di lui. Il calciatore gradirebbe la destinazione italiana, ma c’è un altro club che ci ha messo gli occhi addosso e che potrebbe rovinare i piani della Juventus proponendo uno scambio interessante: l’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, lo scambio per Greenwood rovina i bianconeri

A riferire dell’interesse dell’Atletico Madrid per il 22enne attaccante inglese è ‘elgoldigital.com’, che racconta di come Simeone sarebbe contento di poter allenare il calciatore ammirato quest’anno al Getafe.

Per soddisfare il desiderio del Cholo, da Madrid potrebbero provare ad imbastire uno scambio, proponendo ai Red Devils Joao Felix. Anche il portoghese è reduce da un prestito, al Barcellona: i blaugrana non hanno la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo. Joao Felix è un profilo che potrebbe piacere allo United, ma per far andare in porto l’affare c’è bisogno del via libera anche da parte di Greenwood. È a questo che si ‘aggrappa’ la Juventus per tenere in piedi la pista inglese, visto che il calciatore preferisce la pista italiana ed è pronto ad aspettare l’assalto di Giuntoli.