Tradimento massimo: dal Napoli alla Juve, scelta definitiva

Il calciomercato si infiamma ed è pronto a vivere giorni davvero caldissimi. C’è un affare che rischia di far arrabbiare tutti

Si sta scaldando il calciomercato. Sono giorni in cui le squadre di Serie A e non solo stanno piazzando i primi colpi. Il Milan prova ad arrivare a dama per Zirkzee, la Juventus, invece, si sta avvicinando a Douglas Luiz. Questi chiaramente sono anche i giorni di Antonio Conte al Napoli, che sta programmando i prossimi affari per rendere la squadra azzurra più forte.

Il mercato che sta entrando nel vivo potrebbe essere quello dei grandi tradimenti. La scorsa estate abbiamo rischiato di vedere Lukaku in una rivale storica come la Juve e l’Inter, prima del trasferimento alla Roma. Queste settimane, invece, potrebbero esserci altri cambi di maglia davvero clamorosi, come quello di Di Lorenzo alla Juventus.

Calciomercato: Di Lorenzo alla Juve, il tradimento maggiore

Secondo gli utenti di Calciomercato.it, che hanno preso parte al sondaggio su X, il passaggio del capitano del Napoli in bianconero sarebbe il ‘tradimento’ maggiore, tanto da raccogliere il 43,6% dei voti.

Nettamente battuta l’accoppiata Dybala-Inter, che si è fermata al 25,6%. Ancora più dietro il passaggio di Rabiot al Milan (17,9%) e di Chiesa al Napoli (12,8%).