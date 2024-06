Prezzi mai visti prima grazie al codice sconto Adidas del 5% esclusivo di Discoup

Comfort, stile e qualità: questo è Adidas

Tutti lo acquistano e tutti lo indossano: è il famoso marchio dalle tre strisce nere, uno dei brand più famosi e conosciuti in ambito di abbigliamento e articoli sportivi. Adidas è da molti anni leader nel settore moda e sport, con un catalogo di capi e accessori vastissimo per gli amanti del look casual ma di tendenza.

Ma come è riuscito Adidas a diventare un pilastro nella creazione e vendita di articoli di moda? Per rispondere alla domanda dobbiamo proiettarci nel 1924 in Baviera, Germania, dove Adolf Dassler volle creare una società per la produzione di scarpe da ginnastica insieme al fratello. Grandi atleti, dal passato al presente, hanno sfoggiato le tute e corso con le scarpe Adidas.

Dopo la seconda guerra mondiale i due fratelli scelsero strade differenti. Ed è così che nel 1947 Adolf fondò la sua società, la Adidas, tutt’ora sinonimo di qualità e stile. Oggi Adidas produce scarpe, borse, vestiario e accessori sportivi comodi, all’avanguardia e realizzati con i più moderni materiali. Tanti sono i rivenditori autorizzati in Italia. Continua la lettura per sapere di più riguardo gli acquisti e come risparmiare nel sito e nell’APP di Adidas.

Come risparmiare con il codice sconto Adidas esclusivo di Discoup

Se vuoi indossare scarpe e capi sportivi, comodi, ma soprattutto che abbiano un design moderno, Adidas è il brand che fa per te. Discoup.com, nota piattaforma che ricerca e colleziona codici sconto per più di 1000 brand, ti offre la possibilità di acquistare i prodotti Adidas a prezzi mai visti prima. Nella pagina dedicata agli sconti Adidas, che troverai semplicemente scrivendo il nome del brand nella barra di ricerca nella homepage del sito, troverai tanti codici sconto e offerte per risparmiare nel catalogo online del brand.

Nello specifico, Discoup.com offre un codice sconto esclusivo del 5% valido su una vasta selezione di capi di abbigliamento e articoli sportivi. Il codice sconto si applica ad articoli in vendita a prezzo pieno e non è cumulabile con altre offerte; non è quindi possibile utilizzarlo per acquistare i prodotti nell’Outlet.

Il codice sconto esclusivo di Discoup.com è univoco e personale ed è valido solo fino al 1° luglio 2024. Per ottenerlo ti basterà andare nella pagina dedicata ad Adidas su Discoup.com e premere il tasto “Scopri il codice”: si aprirà una nuova finestra con un codice sconto alfanumerico, relativo al tuo codice sconto personale, e un tasto con la scritta “Vai al sito web”, che ti indirizzerà al sito di Adidas. Seleziona gli articoli di tuo interesse e procedi al pagamento. Quando visualizzerai il carrello, ti verrà chiesto se sei in possesso di un coupon e dovrai semplicemente inserire il codice sconto in prossimità della dicitura “Inserisci codice promo”. La procedura è semplice e veloce e non hai scuse per non approfittare di questo fantastico sconto!

Accogli la bella stagione con le offerte e i codici sconto di Adidas

L’estate si sta avvicinando e la voglia di rinnovare il proprio guardaroba si fa sentire. Quale migliore occasione per riporre giacconi e cappotti e liberare la propria anima sportiva? Per un acquisto all’insegna del risparmio puoi dare un’occhiata ai nuovi arrivi e alla sezione Outlet del sito: scoprirai un mondo di offerte strepitose fino al 50% su infradito, magliette, tute, top, costumi e molto di più. Adidas pensa a tutti: dalle scarpe al vestiario, dagli accessori all’attrezzatura sportiva, il tutto per uomo, donna e bambini.

Ma non è tutto: se ti iscrivi alla newsletter riceverai aggiornamenti in tempo reale su novità, offerte e promozioni. Otterrai inoltre un codice sconto del 10% semplicemente comunicando la tua email e che sarà valido su un acquisto in tutto il catalogo online. Se invece sei uno studente, avrai diritto ad un codice sconto del 25%: verifica il tuo status di studente su UniDays e otterrai il coupon riservato nella tua casella di posta elettronica.

Ricorda infine che la spedizione con Adidas è gratuita per ogni ordine di almeno 50 euro. I resi invece sono sempre gratis entro il trentesimo giorno dalla data dell’acquisto.

Premi e vantaggi con l’iscrizione ad Adiclub

Acquistare su Adidas non significa solo poter approfittare di offerte e codici sconto ma entrerai anche a far parte di una community con migliaia di iscritti e riceverai vantaggi esclusivi e premi dedicati. Per i suoi clienti, infatti, Adidas ha creato il programma fedeltà Adiclub, con il quale è possibile avere accesso a prodotti e promozioni in anteprima, eventi e la membership premium per le App Adidas Running e Training. Puoi iscriverti al programma gratuitamente, semplicemente entrando nella pagina dedicata nel sito web di Adidas. Iscrivendoti al programma potrai collezionare punti con ogni acquisto che saranno poi convertiti in premi e vantaggi esclusivi.

Scarica anche l’APP per scoprire il meglio di Adidas e del programma fedeltà: informazioni sugli ultimi arrivi, premi extra e articoli esclusivi per te. Potrai inoltre scrivere recensioni ed esprimere la tua opinione. Non aspettare un attimo di più ed iscriviti subito!