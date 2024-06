Juve e Atalanta, UFFICIALE Koopmeiners: annuncio pesantissimo

Obiettivo concreto della Juventus, Koopmeiners si era fermato per un problema muscolare nel riscaldamento pre Olanda-Islanda

Brutte notizie per Teun Koopmeiners, il pezzo pregiato dell’Atalanta e obiettivo concreto della Juventus per questo calciomercato estivo. Pochi istanti fa l’annuncio che mette ufficialmente fuori gioco il centrocampista.

Con un tweet, la Federcalcio olandese ha ufficializzato che Koopmeiners salterà l’Europeo in Germania. Il classe ’98 si era fermato per un problema muscolare nel riscaldamento della gara amichevole tra Olanda e Islanda, con le parole di Koeman che erano subito sembrate preoccupanti. Poche ore dopo, ecco l’ufficialità: niente Europeo.

Teun Koopmeiners misses EURO 2024. 😔

The midfielder won’t be able to participate after he injured himself during the warm-up of the match against Iceland yesterday.

We’re thinking of you, Teun. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/AhhvDe1Bgf

— OnsOranje (@OnsOranje) June 11, 2024