Conte-Napoli e subito ‘sgarbo’ all’Inter: “Offerta da 40 milioni”

Conte si è legato al Napoli con un contratto da 8 milioni bonus inclusi. Lukaku per l’attacco, per la difesa sfida all’ex Inter

Intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play, Paolo Bargiggia ha mostrato delle perplessità sull’ingaggio di Antonio Conte da parte del club di De Laurentiis. “C’è una isteria collettiva attorno a lui – le sue parole – Il Napoli ha fatto una stagione disastrosa, poi è bastato prendere il santino di Conte ed è passato tutto. Mi domando: ‘È ancora quello che vince subito i campionati e va male in Europa? Stando fermo un anno e mezzo si sarà aggiornato oppure no? Sembra che si sia già vinto lo Scudetto”.

Lukaku a parte, Conte vuole un difensore importante per la ‘sua’ difesa a tre. Il prescelto del salentino gioca in Serie A e si chiama Buongiorno. A quanto pare, il Ds Manna si è già mosso in maniera concreta per mettere le mani sul cartellino del capitano del Torino.

Stando alle indiscrezioni di Bargiggia, “il Napoli ha offerto 40 milioni di euro al club granata”. Ma la proposta degli azzurri non ha raccolto il sì di Cairo, il quale “ha rilanciato chiedendone 50”. Da capire se il Napoli rilancerà o meno per il nome fatto da Conte per rinforzare subito il reparto arretrato, un nome che piace molto anche ad altre big. In particolare all’Inter, l’ultima squadra italiana allenata dal tecnico leccese.