“Nessuno meglio di Conte, ma la Juve ha in mano il futuro”: riparte la sfida | ESCLUSIVO

Il tema caldo del giorno è l’arrivo di Conte al Napoli, ma c’è la risposta della Juventus: dichiarazioni importanti a Ti Amo Calciomercato

Il Napoli batte un colpo fortissimo con l’arrivo di Conte in panchina. Una risposta a una annata fallimentare, per provare a riproporsi subito ai vertici. Segnale che le altre contendenti per l’altissima classifica non dovranno sottovalutare.

Nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, su Tv Play, ne abbiamo parlato con l’allenatore Giuseppe Sannino. Il quale ha approvato la scelta di De Laurentiis di puntare sull’ex Ct della Nazionale per il rilancio: “Chi meglio di Conte poteva scegliere De Laurentiis? In una città in cui il calcio vale la vita credo che Antonio Conte sia l’uomo giusto per riportare il Napoli dove merita”, ha spiegato. Sulle mosse di mercato da parte degli azzurri, Sannino si è detto certo che “Kvaratskhelia credo che sia un giocatore importante per qualsiasi società, Osimhen è stato importante ma penso che alla fine verrà sacrificato”.

Attenzione però a un’altra contendente allo scudetto per la prossima stagione. Ossia la Juventus, che inaugurerà il mercato con un grande acquisto, quello di Di Gregorio, che Sannino ha allenato al Novara. “Lì abbiamo avuto la fortuna di avere a disposizione un ragazzo molto serio e un gran portiere – ha dichiarato Il tempo è dalla parte di chi merita, è arrivato in Serie A col Monza e ora in una grande società come la Juventus. Dimostrerà ancora di più il suo valore, è un bravissimo portiere. Quando una società come la Juve prende un giocatore in un ruolo così importante significa che pensano che sia il portiere del futuro”.