Juve a rischio: 47 milioni per l’addio, lo vogliono Napoli e Lazio

Il giocatore che piace tanto alla Juventus è finito nel mirino dei grandi club: Borussia Dortmund e Atletico Madrid sulle sue tracce

Ha vissuto una stagione da protagonista, riuscendo ad arrivare in doppia cifra in trentasei partite giocate, ora il suo nome è tornato ad essere sul taccuino dei grandi club.

Per Mason Greeonwood l’avventura in prestito al Getafe, dove ha realizzato anche sei assist, è stata più che positiva ed è pronto a riprovarci in un top team. Top team che però non sarà il Manchester United, intenzionato a cederlo nella prossima sessione di calciomercato.

I Red Devils – come riportano in Inghilterra – vorrebbero incassare una cifra sui 47 milioni di euro. Una cifra importante, che il Getafe non può certamente investire, anche se la volontà di trattenerlo ci sarebbe. Per gli spagnoli, però, la concorrenza è tanta, a partire dalla Juventus.

Calciomercato Juve, tutti vogliono Greeonwood

L’interesse dei bianconeri, che non è certo una novità, trova la conferma sulle colonne del Sunday Mirror, che aggiunge che l’esterno piace parecchio ad altre due squadre della Serie A: oltre al Napoli di cui si è scritto negli ultimi giorni, attenzione anche alla Lazio di Claudio Lotito.

Ma come detto, la concorrenza per Mason Greeonwood è davvero tanta: il giocatore – si legge – è seguito da un paio di club e suscita l’interesse anche dei tedeschi del Borussia Dortmund e degli spagnoli dell’Atletico Madrid.