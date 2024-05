Inchiesta Figc, nuovo caso calcioscommesse sull’ultima partita

Nuovo caso calcioscommesse in Italia con l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura Federale: coinvolto un calciatore

Riecco il calcioscommesse in Italia. Si rischia l’ennesimo caso per il calcio nostrano dopo che la Procura della Figc ha avviato un’inchiesta su quanto accaduto nel ritorno del playout tra Ternana e Bari.

Tutto nasce dall’espulsione di Nicola Bellomo che è stato cacciato fuori durante la sfida contro gli umbri nel corso del 33′ minuto del secondo tempo per aver litigato con un raccattapalle. Un episodio che fa sorgere qualche dubbio per una serie di considerazioni: in primo luogo il fatto che il calciatore fosse in panchina, poi che non avesse nessun motivo per esasperare gli animi visto che i pugliesi avevano ormai in cassaforte la salvezza, visto che conducevano il match 3-0.

Ad aggiungere benzina sul fuoco anche un flusso di scommesse anomale che si è registrato prima della partita proprio sull’espulsione di Bellomo. Prima dell’inizio della partita, infatti, in una ricevitoria di Bari sono state giocate diverse schedina da 50 euro proprio sul rosso per il calciatore dei pugliesi che era dato in panchina già alla vigilia dell’incontro.

Calcioscommesse, indagine su Bellomo: l’inchiesta della Figc

Da queste considerazioni è partito il procuratore federale Giuseppe Chiné che ha deciso di aprire un’inchiesta per indagare fino in fondo la vicenda.

Chiné potrà avvalersi anche della collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per effettuare accertamenti e raccogliere elementi utili sulle scommesse relative all’espulsione di Bellomo. Intanto, stesso oggi la Lega Serie B ha diramato un comunicato per ribadire il proprio impegno contro tutte le condotte antisportive.

Per questo la Lega Serie B ha voluto rimarcare come, “anche alla luce dei recenti deferimenti e all’apertura delle indagini relative a presunte condotte antisportive degli ultimi giorni di alcuni giocatori, che sarà come sempre in prima linea nella collaborazione con la giustizia sportiva per accertare e garantire il rispetto delle regole”.