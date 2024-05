Dall’Inter alla Roma: l’affare si chiude per appena 7 milioni

Il passaggio di proprietà dell’Inter ha rallentato il mercato e la Roma è pronta ad approfittarne: l’affare è troppo ghiotto

Il passaggio di consegne è ormai fatto: Oaktree ha preso possesso dell’Inter e la prossima settimana dovrebbe insediarsi anche il nuovo Cda con la nomina del presidente che prenderà il posto di Zhang.

Un passaggio di proprietà che ha avuto riflessi anche sul mercato nerazzurro con Marotta e Ausilio che hanno dovuto premere il piede sul freno per attendere le decisioni del fondo americano. Una situazione che ha di fatto bloccato alcune trattative importanti, come quella relativa al rinnovo di Lautaro Martinez.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, sarà quella la priorità della dirigenza e alcuni affari resteranno inevitabilmente in sospeso. Come quello relativo all’eventuale sostituto di Dumfries. L’olandese è in scadenza nel 2025 e probabilmente sarà ceduto davanti ad una proposta di 20-25 milioni di euro.

Per la sua sostituzione l’Inter ha pensato anche a Yukinari Sugawara, terzino giapponese in forza all’Az-Alkmaar, ma i nerazzurri non possono affondare il colpo e questo favorisce l’inserimento di un altro club italiano: la Roma.

Calciomercato Inter, la Roma ci prova per Sugawara

Il nuovo direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi deve garantire a De Rossi diversi volti nuovi e tra le priorità c’è propria quella relative agli esterni.

Stando a quanto riporta ‘AsRomalive.it‘, proprio Sugawara è uno dei nomi cerchiati in rosso dal club giallorosso: con 9 assist e 4 gol stagionali, il giapponese è in cima alla lista dei possibili obiettivi della Roma. Sulle sue tracce anche Brighton, Everton e Wolfsburg, tutti attratti dalle qualità messe in mostra nel campionato olandese e dalla valutazione che, considerato il contratto in scadenza nel 2025, difficilmente andrà oltre i 6-7 milioni di euro.