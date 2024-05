Dal Lille il primo colpo per Fonseca: “Milan irresistibile”

Le dichiarazioni del giocatore, pronto a dire si al Milan e a riabbracciare Paulo Fonseca. Per il club rossonero sarebbe un affare a zero

L’ultima stagione si è chiusa con dodici gol e quattro assist in quarantadue partite disputate.

Yusuf Yazici è stato così uno dei protagonisti dell’ultimo campionato del Lille, chiuso al quarto posto. I francesi allenati da Paulo Fonseca, dovranno così giocare i playoff per accedere alla fase finale di Champions League. Match che però giocheranno senza l’allenatore portoghese, destinato a raccogliere l’eredità di Stefano Pioli, e il centrocampista turco.

Il calciatore, infatti, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno che non verrà rinnovato e chissà che nel suo futuro non possa esserci proprio il Milan.

Una possibilità questa che non dispiacerebbe affatto al Yazici, che al mensile SoFoot, come riporta gazzetta.it, ha parlato chiaramente del suo futuro, strizzando l’occhio ai rossoneri: Yazici: “Mi fa piacere che molti club importanti si interessino a me, ho ancora tanti sogni da realizzare nel calcio – afferma il turco -. Non si può restare insensibili davanti a club come il Milan, che per me significa giocatori alla Ronaldinho, Beckham”

Milan, Yazici: “Con Fonseca un calcio più spietato”

Il Milan sembra davvero essere nel destino di Yazici. Il turco, nel novembre del 2020, come i tifosi rossoneri ricorderanno, mise a segno una tripletta a San Siro, in un match di Europa League:

“Quei tre gol, in uno stadio mitico contro un avversario storico non me la dimenticherò mai”, afferma Yazici, che poi parla anche di Fonseca: “E’ un allenatore che apprezzo molto, perché mi ha dato fiducia e mi ha insegnato molte cose. Mi piace la sua sincerità e la sua vicinanza con i giocatori. Con lui ho sviluppato un calcio più maturo, più spietato offensivamente e ormai mi piace anche difendere: e mai avrei pensato di dirlo un giorno. Fonseca mi ha mostrato che amministrare il gioco dietro la punta non è sufficiente. Ormai adoro recuperare palla e questo mi mancava. Sono più vecchio e capisco meglio l’importanza della fase di copertura nel calcio odierno”.

Yazici potrebbe rappresentare un’alternativa importante a Ruben Loftus-Cheek nel 4-2-3-1 del nuovo Milan di Fonseca.