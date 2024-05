Fissato l’incontro tra Inzaghi e Oaktree: il futuro dell’Inter si decide in settimana

Il futuro dell’Inter è adesso, fissato l’incontro tra Oaktree e Simone Inzaghi: verrà deciso il piano per il mercato

Nonostante lo scudetto e un’annata di grande crescita, l’Inter sta attraversando un momento delicato: quello che ha certificato il passaggio definitivo da Suning e Zhang ad Oaktree. Tutti i rinnovi e i piani per il futuro dovranno passare dal vaglio della nuova proprietà: fissato l’incontro decisivo.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in settimana avverrà l’incontro tra gli emissari del fondo americano e Simone Inzaghi. Sul piatto, oltre ai discorsi riguardo al rinnovo di contratto del tecnico, ci sono anche i piani per il mercato e per il futuro del club. Una prima lista di movimenti da programmare con Ausilio e Marotta sembra essere già stata stilata.

L’Inter che verrà la decide Inzaghi con Oaktree: in attacco torna Pinamonti

Cambio la proprietà, ma non le vecchie abitudini. Il mercato dei nerazzurri deve essere autofinanziato e, quindi, saranno fondamentali le cessioni per poi approfondire tutti i discorsi riguardo al mercato in entrata. In questo senso, sarebbero già stati individuati i due profili ritenuti idonei per fare cassa: Denzel Dumfries e Valentin Carboni.

Le loro cessioni permetterebbero all’Inter di fare mercato senza dover perdere nessun big, aspetto gradito questo a Simone Inzaghi. La lista della spesa per il mercato in entrata, poi, è altrettanto chiara: il nome caldo per la porta resta Bento, che farebbe un anno di apprendistato a Sommer prima di prendersi la titolarità tra i pali. L’altro grande obiettivo è rappresentato da Albert Gudmundsson, che quest’anno si è imposto tra i migliori calciatori della Serie A e garantirebbe un’arma in più ad Inzaghi per aprire le difese avversarie. Se poi, oltre ad Alexis Sanchez, dovesse partire anche Marko Arnautovic, allora non sarebbe da escludere il ritorno di Andrea Pinamonti in nerazzurro. Un rientro ben visto anche in ottica liste UEFA.