Osimhen, scelta la sua prossima squadra: non ci sono più dubbi

Novità importanti sul futuro di Victor Osimhen, scelta definitiva per la sua prossima squadra: ecco dove giocherà

Ultima partita in vista con la maglia del Napoli per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, che ha saltato per infortunio la sfida con la Fiorentina, scalda i motori e sta recuperando, non volendo mancare all’appuntamento dell’ultima con il Lecce di fronte al suo pubblico. Al bomber, gli azzurri chiedono gli ultimi gol per credere ancora nelle ultimissime chances di centrare l’Europa per il 15esimo anno consecutivo. Intanto, però, arrivano novità sulla sua prossima squadra.

Come noto già da tempo, il capocannoniere dello scorso campionato è orientato a una nuova avventura all’estero, con il Napoli che monetizzerà la sua cessione con la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Secondo ‘TeamTalk’, in Inghilterra, il giocatore avrebbe ormai deciso di accettare il corteggiamento del Chelsea. Anche con l’addio di Pochettino, Osimhen avrebbe dato il suo assenso al trasferimento ai ‘Blues’, che dunque nei prossimi giorni compiranno i passi ufficiali per portarlo a Stamford Bridge nella prossima stagione. Battuta la concorrenza del Psg e dei club arabi.