Battibecco Cambiaso-Allegri, ecco che cosa è successo fra i due dopo la sostituzione del laterale bianconero

Nervi tesi sulla panchina della Juve nel finale dell’Olimpico. Nel corso del secondo tempo, Andrea Cambiaso è stato sostituito da Allegri per lasciare spazio a Timothy Weah, autore poi dell’assist decisivo per Milik.

Il giocatore non ha preso bene la sostituzione e ha lasciato il campo polemizzando con il tecnico bianconero. Le telecamere hanno ripreso Cambiaso mentre protesta con l’allenatore, lasciandosi andare ad uno sfogo che non è passato inosservato: “Si mister però devi stare tranquillo”.

Il riferimento era all’atteggiamento del tecnico nella ripresa del match, con Allegri che è apparso visibilmente insofferente dopo il secondo gol realizzato da Castellanos e con la finale di Coppa Italia sempre più in bilico. Il caso, però, sembra già rientrato.

Cambiaso-Allegri, la ricostruzione dopo la sostituzione in Lazio-Juve

“Ha avuto qualche discussione con l’arbitro, mi aveva detto che era tutto sotto controllo ma ho deciso di accomodarlo in panchina. Weah è entrato e ha fatto molto bene”, ha dichiarato Allegri nel post partita.

Cambiaso, dunque, è uscito piuttosto nervoso per le discussioni con l’arbitro e ha “sfogato” la propria frustrazione nel momento della sostituzione, polemizzando anche con l’allenatore. Un episodio “di campo” insomma, che non lascerà strascichi soprattutto grazie all’obiettivo raggiunto dalla Juventus, ovvero il ritorno in finale di Coppa Italia.