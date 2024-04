Milan e Juve pronte alla sfida: li hanno visti dal vivo

Sfida di mercato tra Juventus e Milan pronta a partire: i due club li hanno osservati dal vivo

Nella complicata stagione del Milan, che si concluderà senza trofei conquistati, il club rossonero può sorridere per quanto riguarda il suo settore giovanile. Per la prima volta nella storia infatti una squadra italiana è riuscita a centrare la finale di Youth League. Ignazio Abate, tecnico della Primavera, ha a suo modo scritto una pagina di storia della società rossonera, anche se poi è arrivata la sconfitta contro l’Olympiacos.

E proprio in occasione delle sfide di Youth League, tanti osservatori hanno preso nota dei più interessanti talenti presenti, in particolare proprio di quelli della squadra greca, che mai era arrivata così in fondo, con i suoi ragazzi che hanno sorpreso gli scout italiani.

Milan e Juve: occhi sui baby talenti dell’Olympiacos

Come infatti riferito da ‘footballtransfers.com’ tantissime società di Serie A hanno visionato con i propri osservatori i giovani talenti ellenici.

Oltre a quelli del Milan, presenti a Nyon anche per osservare i propri giovani impegnati direttamente in campo, erano presenti sulle tribune dello stadio Colovray anche quelli di Juventus, Udinese, Monza, Torino e Fiorentina. Tra gli osservati con maggiore attenzione il portiere Anxhelo Sina, i fratelli Kostoulas (Charalampos, centravanti e Konstantinos difensore centrale), il mediano Argyrios Liatsikouras, il difensore centrale Isidoros Koutsidis e l’altro mediano Christos Mouzakitis. Convincere però il patron dei greci Marinakis, magnate proprietario anche del Nottingham Forest, non sarà facile. Obiettivo del club del Pireo sarà infatti quello di blindare quanti più talenti possibili e valorizzarli in casa propria.

La presenza degli scout però fa capire quella che è la strada che intendono percorrere Milan e Juve: cercare giovani talenti per poterli acquistare a prezzo abbordabile, costruendosi campioni in casa. Giovani che potrebbero fare anche un percorso con passaggio nella squadra under 23. Un progetto che la Juve ha avviato da tempo e che il Milan è pronto a far partire: ci sono infatti grandi possibilità che il club rossonero possa disporre di una formazione under 23 nella prossima stagione.