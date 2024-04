“L’esonero non basta”: Alex Sandro ‘caccia’ Allegri durante Lazio-Juve

Inizio in salita per la Juventus nella semifinale di ritorno contro la Lazio: il gol di Castellanos accende i dubbi sulle scelte di Allegri

Serviva una partenza sprint alla Lazio per sperare di rimettere in piedi una partita che all’andata ha visto la Juventus vincere 2-0. La squadra biancoceleste finora ha mantenuto il piano gara con il gol in avvio di Castellanos che ha dato entusiasmo all’Olimpico e messa la partita sulla strada voluta da Tudor.

Dall’altro versante la Juventus sta faticando ad entrare in partita e a tenere il ritmo forsennato imposto dalla formazione capitolina. Un problema che riguarda anche la fase difensiva che in occasione del calcio d’angolo da cui è nato il gol laziale si è fatta trovare impreparata.

È stato Alex Sandro a non marcare bene l’attaccante argentino che ha avuto troppa libertà per saltare e colpire di testa da pochi metri, battendo Perin. Grandi le critiche che hanno travolto il difensore brasiliano, critiche che toccano però anche Massimiliano Allegri.

Lazio-Juventus, i tifosi esonerano Allegri

In tanti su X hanno sfogato la loro frustrazione per il gol subito dalla Juventus su Alex Sandro e Allegri. Al tecnico toscano è stato accusato di aver sbagliato a scegliere l’ex difensore del Porto, non certo apprezzato dai sostenitori bianconeri.

Un po’ come l’allenatore livornese contro cui si scagliano i tifosi chiedendone anche l’esonero immediato. “La solita grande scelta Alex Sandro. Grazie Allegri, ti meriti tutto quello che ti dicono” scrive un utente, mentre un altro va giù ancora più pesante: “Cacciate Allegri. Alex Sandro nel 2024 lo fa ancora giocare a calcio”.

Ed è questo il ritornello che si legge con maggior frequenza su X con tanti tifosi che chiedono a gran voce l’esonero di Allegri.

Ecco alcuni tweet:

Su Alex Sandro… strano 😂 — Marco Fioretti (@MarcoFioretti86) April 23, 2024

Il gol di Castellanos è la punizione per aver schierato #AlexSandro titolare. #LazioJuve#jvtblive — Vincenzo Pastore (@VincePastore) April 23, 2024

Cacciate allegri zio pera

Alex Sandro nel 2024 ancora lo fa giocare a calcio 😪 — gianp-xy (@Gianpiero90) April 23, 2024

Di Alex Sandro non si fida neanche Allegri stesso, basta vedere il minutaggio. Ma deve tenere fede alla parola data o alla vendetta su Nedved, non lo so.

So solo che questo allenatore non fa il bene della Juve da tempo sotto la luce del sole. #LazioJuve — Re David (@AlogarFF) April 23, 2024

E poi Allegri si meraviglia perché uno fischia Alex Sandro #FinoAllaFine — Patty🐶⚪⚫ (@juventina__1897) April 23, 2024