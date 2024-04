UFFICIALE: l’Udinese esonera Cioffi. In arrivo Cannavaro

Il comunicato del club bianconero: “Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi”

Mancava solo l’ufficialità arrivata in questi istanti: Gabriele Cioffi non è più l’allenatore dell’Udinese. Fatale al tecnico il ko nello scontro salvezza col Verona.

“Udinese Calcio comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra – recita la nota ufficiale del club bianconero – Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l’impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra”.

Il posto di Cioffi verrà preso da Fabio Cannavaro, atteso ad ore in città per la firma sul contratto che sarà fino a fine stagione con opzione rinnovo legata al raggiungimento della salvezza. Nel suo staff anche il fratello Paolo e Giampaolo Pinzi, ex calciatore dell’Udinese attualmente quart’ultima a pari punti però col Frosinone terz’ultimo.