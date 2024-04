Theo Hernandez-Bayern: salta fuori uno scambio clamoroso

Il terzino francese è legato al Milan da un contratto in scadenza a giugno 2026. Il suo stipendio è di circa 4 milioni di euro netti a stagione

Theo Hernandez piace a tanti grandi club europei, in particolare al Bayern Monaco che in estate sarà chiamato a rimpiazzare Alphonso Davies. Il canadese è in scadenza a giugno 2025 e, come riferiscono autorevoli fonti spagnole, ha già un accordo col Real Madrid.

Per evitare di perderlo a zero fra un anno, il club bavarese sarà obbligato a cedere Davies nel calciomercato estivo che verrà. Chiaramente il Madrid avrà il coltello dalla parte del manico e, dunque, non offrirà chissà quanti soldi per un cartellino che potrebbe prendere gratis fra dodici mesi. In queste settimane sono iniziate a circolare alcune ipotesi di offerta che potrebbe mettere sul piatto la società presieduta da Florentino Perez.

L’ultima, riportata da ‘L’Equipe’, prevede l’inserimento di una contropartita tecnica. Il nome è quello di Mendy, terzino francese apprezzato da Ancelotti ma che le ‘Merengues’ vorrebbero piazzare altrove vista la sua tendenza agli infortuni. Anche il contratto di Mendy, da qualche fonte ispanica accostato a Juventus e Napoli, termina a giugno del 2025.

Davies-Real, il Bayern Monaco punta Theo Hernandez

Mendy (e soldi?) per Alphonso Davies, così il Real potrebbe provare a prendersi Davies con un anno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, sfruttando a proprio vantaggio l’intesa già raggiunta con il classe 2000 nato in Ghana.

Probabile però che il Bayern preferisca una soluzione senza contropartite, in modo da scegliersi autonomamente il profilo che dovrà andare a rimpiazzare il laterale ventitreenne. Theo Hernandez è uno dei nomi sulla lista, forse quello in cima. Il suo contratto col Milan scade nel 2026, i rossoneri lo considerano incedibile a meno di offerte (80 milioni?) davvero irrinunciabili.