Tensione Roma-Bologna, El Azzouzi esulta sotto la Sud e scatta la rissa: Olimpico furioso

Attimi di tensione dopo il gol del Bologna all’Olimpico di El Azzouzi, che non si risparmia nell’esultanza proprio sotto la Curva Sud che non gradisce così come i calciatori giallorossi

Che Roma-Bologna sia una partita importante, di quelle che possono valere una stagione, si sapeva. E la posta in palio altissima, con tutto quello che c’è stato in questi giorni extra-campo, porta anche ad accendere ulteriormente gli animi. Così il giallo comminato a Paredes dopo pochi minuti, con squalifica annessa per la trasferta di Napoli, fa salire il malumore dei tifosi giallorossi che fischiano l’arbitro Maresca, della sezione di Napoli, e anche di De Rossi che non si è proprio capacitato della decisione del direttore di gara.

Ma il caos scatta dopo il gol del Bologna, quando El Azzouzi segna una rete pazzesca che porta in vantaggio i rossoblù blindando momentaneamente il quarto posto. Ma il numero 17 di Motta, anziché andare a esultare dall’altra parte verso i suoi tifosi sceglie di rimanere sotto la Curva Sud, senza fare gesti particolari o provocatori contro i sostenitori avversari, ma non risparmiandosi di certo. La curva romanista non la prende bene e come loro neanche Svilar e il resto della Roma, che va dai calciatori del Bologna rimproverandoli a brutto muso. Ne nasce una rissa, con la tensione che sale e i nervi sempre più tesi, visto il comportamento rossoblù non gradito particolarmente neanche da Daniele De Rossi. Un caos che dura diversi secondi, poi sedato in qualche modo. Dybala alla fine chiude la contesa dando un ‘cinque’ molto energico e un po’ paternalistico al giovane marocchino. Che intanto viene preso di mira da tutto l’Olimpico, che canta un coro decisamente poco elegante nei suoi confronti. Come accaduto nel derby, è probabile che anche qui ci sarà un’indagine della Procura o un provvedimento del Giudice Sportivo.