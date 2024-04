Roma-Bologna, i tifosi e la Sud contro la Lega: due striscioni durissimi

I tifosi della Roma, dopo lo scontro dei giorni scorsi tra Lega e club sul recupero di Udine, ha esposto due striscioni molto chiari

La Roma è, potremmo dire di nuovo, arrivata allo scontro con la Lega Serie A. La questione legata al recupero degli ultimi 20 minuti di gara contro l’Udinese ha scatenato non poche polemiche, oltre al durissimo comunicato del club giallorosso. Senza contare quelle scaturite dalle parole di Claudio Lotito, a cui ha risposto in conferenza Daniele De Rossi.

Già in passato con Mourinho (e non solo) le spade si sono incrociate sulla questione calendari e su qualche altra vicenda che ha sancito i rapporti quanto meno burrascosi con le istituzioni calcistiche italiane. Prima del fischio d’inizio della sfida col Bologna, appena fuori dall’Olimpico sono stati esposti due striscioni proprio contro la Lega: “20 minuti, ennesima porcata contro una Lega malata” e “Tutto il resto non ha valore. L’importante è assecondare le squadre del nord e il vostro ‘senatore”. Il senatore, ovviamente, è Claudio Lotito. Poi il terzo striscione stuzzica due tifoserie rivali come biancocelesti e rossoneri: “Laziale e milanista non serviva quel monologo… ve lo paghiamo noi lo psicologo!” All’interno dello stadio, invece, in Curva Sud il messaggio è stato esclusivamente per gli auguri alla capitale: ieri infatti è stato il ‘natale di Roma’. In compenso , l’inno della Serie A è stato ricoperto da una bordata di fischi anche superiore al solito. Stadio tutto unito, però, nel minuto di raccoglimento per Mattia Giani.