Milan-Inter, derby a rischio rinvio: lo scenario

Milan-Inter, ipotesi di rinvio della partita: i nerazzurri potrebbero dover rinunciare al match point scudetto stasera, il motivo

Cresce l’attesa per Milan-Inter di stasera, gara che potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Tutto l’ambiente interista culla il sogno di festeggiare il titolo nella stracittadina, in caso di vittoria, ma attenzione a quanto sta accadendo in queste ore a Milano, che potrebbe, sorprendentemente, portare al rinvio del big match di San Siro.

Da questa mattina, infatti, un violento nubifragio si è abbattuto sul capoluogo milanese. Situazione al momento assolutamente sotto controllo e allerta meteo di codice giallo che è prevista soltanto a partire dalla mezzanotte, per rischio idrogeologico, per le successive 24 ore. Verranno monitorati come sempre in questi casi i livelli dei corsi d’acqua della zona. Se le condizioni meteo dovessero però ulteriormente peggiorare nelle prossime ore, prima del match, non sono da escludere decisioni in corsa da parte delle autorità cittadine.