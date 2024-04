L’Udinese sceglie Cannavaro, UFFICIALE: durata del contratto e staff

L’Udinese ha esonerato Cioffi e affidato la panchina a Fabio Cannavaro: nel comunicato si annuncia la durata del contratto e lo staff

Missione salvezza. Per la sua prima volta da allenatore di un club di Serie A, Fabio Cannavaro dovrà provare a tirare fuori dall’Udinese dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

L’ex difensore campione del mondo, che in Italia ha avuto solo un’esperienza non fortunata con il Benevento, è stato chiamato dal club friulano a sostituire Cioffi, esonerato dopo la sconfitta nello scontro salvezza contro il Verona. Per Cannavaro la prima opportunità in una società italiana del massimo campionato: pur di provarci, il tecnico ha accettato un contratto soltanto di poche settimane visto che l’accordo scadrà al termine della stagione.

Al suo fianco, ci saranno il fratello Paolo Cannavaro come vice allenatore e il collaboratore tecnico Francesco Troise. Cannavaro ma non solo, perché l’Udinese ha richiamato nello staff anche Giampiero Pinzi, ex centrocampista bianconero e con un passato anche da collaboratore tecnico in Friuli.

Calciomercato Udinese, comunicato ufficiale: arriva Cannavaro

Come si legge nel comunicato diramato dall’Udinese, Cannavaro è stato scelto perché con la sua esperienza di campo e tecnico e la sua leadership è stato considerato una figura idonea per condurre la squadra bianconera alla salvezza.

Al suo fianco ci sarà chi conosce bene la piazza friulana: Giampiero Pinzi, scelto per “apportare tutto il suo bagaglio d’esperienze e competenze oltre all’amore” per i colori bianconeri. Il nuovo staff è già al lavoro sul campo per preparare la sfida contro la Roma: giovedì alle ore 20, infatti, è in programma il recupero del match sospeso per il malore di Ndicka, 18 minuti che rappresenteranno al prima volta di Cannavaro in Serie A.