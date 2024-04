Lautaro Martinez al Milan per ridurre il gap con l’Inter: scelta che piace a tutti

Aria di derby scudetto già per il prossimo anno: il colpo perfetto per il Milan per riprendere l’Inter sarebbe Lautaro Martinez, idea condivisa da tutti

E’ il giorno del derby di Milano, l’attesissima stracittadina, con qualcosa in più rispetto al solito a rendere elettrica l’atmosfera. Proprio oggi, infatti, nel match contro i ‘cugini’ del Milan, l’Inter può laurearsi aritmeticamente campione d’Italia, nel caso in cui dovesse riuscire a vincere.

Un sogno da inseguire, quello dello scudetto in una data così simbolica, per i nerazzurri. Un incubo da scongiurare, per i rossoneri, per rimandare ancora di qualche giorno la festa dei rivali. Il Diavolo proverà a riscattarsi dopo essere uscito in malo modo dall’Europa. E pensa già al futuro, a quando cioè, nella prossima stagione, proverà a ‘pareggiare’ il conto degli scudetti, portandosi a propria volta a 20 titoli, per fregiarsi a propria volta della seconda stella sulla maglia. Il gap scavato dall’Inter in questa stagione è stato comunque considerevole, per colmarlo occorrerebbe portare via dai nerazzurri qualcuno dei giocatori migliori. Come Lautaro Martinez, avviato a diventare capocannoniere.

Milan, caccia alla seconda stella: ‘scippo’ di Lautaro Martinez all’Inter

Ulteriore soddisfazione in più per l’argentino, in una annata magica. Lo scenario di vederlo dall’altra parte dei Navigli è ovviamente, allo stato attuale, fantamercato, ma sarebbe effettivamente lui il colpo in grado di spostare gli equilibri.

Nel consueto sondaggio quotidiano indetto sui propri canali su ‘X’ e su Telegram, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti quale sarebbe l’acquisto ideale da parte del Milan da fare in casa Inter per ridurre le distanze. Lautaro, manco a dirlo, ha stravinto in entrambi i casi, con il 54,5% e il 56% dei voti. Decisamente meno gettonati i vari Barella, Marcus Thuram e Bastoni.