Juve, offerta lampo: 30 milioni e firma bianconera

La Juventus è pronta a ripartire con un nuovo progetto in panchina e non solo: i bianconeri punteranno anche sui giovani di talento

La Juventus ripartirà, con buona probabilità senza Massimiliano Allegri il prossimo anno. Thiago Motta resta il preferito, ma ancora non c’è nulla di definito anche perché il Bologna non è ancora sicuro della Champions League. E Giuntoli, insieme alla dirigenza, dovrà parlare con il proprio tecnico. La strada pare tracciata da tempo, alla Continassa sono pronti a voltare pagina e ricominciare con un nuovo ciclo. Non sono in panchina, ma possibilmente anche nella costruzione della rosa, tagliando qualche ‘ramo secco‘ e riducendo il monte ingaggi.

Un nuovo progetto, insomma, che comprenda pure parecchi giovani che per fortuna della Juventus sono parecchi. A partire da Kenan Yildiz, passando per Iling jr e gli altri che dovranno tornare dai rispettivi prestiti. In primis Matias Soule e Dean Huijsen, con Barrenechea e Kaio Jorge in seconda battuta. Il turco ha praticamente rinnovato, come vi abbiamo già raccontato negli ultimi giorni in esclusiva, ed è pronto anche a indossare la maglia numero 10. La Juve non lo cederà, anche se rimane aperta a qualsiasi soluzione, per lui come per tutti gli altri gioielli. Non ci sono incedibili, neanche Vlahovic e Chiesa o Bremer, anche se per il bomber serbo e il difensore brasiliano in particolare serviranno delle offerte davvero da capogiro. Circa 75 milioni da una parte, almeno 60 dall’altra. La Premier League ha messo gli occhi sui pezzi pregiati bianconeri, i big ma non solo. In Inghilterra, infatti, si parla anche di un interessamento del Newcastle per Huijsen, con tanto di cifre.

Il Newcastle piomba su Huijsen: pronta l’offerta

Come riporta il ‘Mirror’, uno dei principali tabloid inglesi, il Newcastle appunto starebbe preparando addirittura una maxi-offerta per Dean Huijsen. Il giovanissimo centrale ora in prestito alla Roma ha colpito davvero tutti, pur non giocando con così tanta continuità in giallorosso. Qualche errorino di troppo nelle ultime settimane non ha condizionato la stima che tutti ripongono in lui.

La cifra che i Magpies sarebbero pronti a investire è di 25 milioni di euro, circa 29 milioni di sterline. Non male per un classe 2005. A convincere anche gli attestati di stima pubblici di gente come Jose Mourinho e ora anche Daniele De Rossi. I bianconeri d’Inghilterra devono puntellare urgentemente il reparto difensivo visto che Botman e Lascelles saranno ai box per parecchi mesi a causa dei loro infortuni al crociato. Nei piani di Huijsen c’è quello di tornare alla base e mettersi in mostra con la Juventus, che a sua volta al momento ha in testa di chiudere con lui il pacchetto difensivo per la prossima stagione. Offertone permettendo.