Inizia la festa dell’Inter: Inzaghi subito protagonista

Con il gol di Thuram l’Inter è sempre più vicina alla conquista dello Scudetto. In Curva Nord inizia così la festa: Inzaghi subito protagonista

Lo Scudetto per l’Inter è sempre più vicino. I nerazzurri dopo aver sbloccato la partita contro il Milan, con la rete di Acerbi su corner, hanno trovato il raddoppio ad inizio ripresa, con Thuram.

La partita per la squadra di Simone Inzaghi adesso è davvero in discesa ed è iniziato il conto alla rovescia per esultare per la conquista del ventesimo campionato, quello della seconda stella. In Curva Nord, quella dei tifosi nerazzurri, si è iniziato così a far festa. Tra i protagonisti dello Scudetto c’è certamente Inzaghi e i supporters dell’Inter gli hanno intonato dei cori.

A San Siro chiaramente ci sono due stati d’animo completamente diversi e anche i due allenatori vivono situazioni diametralmente opposte. Se Inzaghi è l’idolo della Nord, lo stesso non si può dire per Stefano Pioli, contestato in settimana dalla Sud, che di fatto ne ha chiesto l’esonero. Un esonero che verosimilmente ci sarà al termine della stagione