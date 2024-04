Crisi senza fine per i bianconeri, il presidente manda tutti in ritiro: UFFICIALE

Il presidente cerca la via d’uscita ad un periodo in cui i risultati stanno mancando per centrare il grande obiettivo stagionale: tutti in ritiro, è ufficiale

Il periodo è di quelli difficile per lo storico club bianconero ed allora per centrare il grande traguardo stagione c’è da stringere i denti, fare gruppo e ritrovare un po’ di tranquillità. È per questo che il presidente ha trovato la soluzione per far sì che la squadra affronti gli ultimi delicati match nella massima tranquillità: mandare tutti quanti in ritiro.

L’Ascoli vive giornate complicate con il pareggio casalingo contro il Modena che non ha smosso la classifica che vede la squadra di Carrera terzultima in classifica, in piena zona retrocessione. Alle porte c’è lo scontro salvezza contro la Ternana ed allora è il presidente Massimo Pulcinelli che prende carta e penna e fa sentire la sua voce con una lunga lettera inviata ai tifosi del club marchigiano.

Gli stessi tifosi che avevano già contestato duramente la squadra e la società nei mesi precedenti, dando vita ad un piccato scambio di battute proprio con il patron del club. Ora Pulcinelli si dice “preoccupato per la situazione intorno alla nostra squadra” e afferma che tutti sono pronti ad assumersi le proprie responsabilità.

Ascoli, Pulcinelli annuncia: squadra in ritiro

Dopo aver ricordato di essere tornato allo stadio dopo tre mesi per stare al fianco della squadra, il numero uno della società bianconera contesta duramente il lancio di petardi vicino alla squadra nel post gara, un gesto – scrive – “che ripudierò e condannerò sempre”.

Quindi fa un appello e invita chiunque vuole bene all’Ascoli “a fare la sua parte” visto che nelle prossime quattro partite c’è in ballo la salvezza. Una salvezza alla quale Pulcinelli crede ancora ed è per questo che rimanda a fine stagione il tempo delle responsabilità e condanna “l’incursione” dei tifosi in ritiro che ha portato soltanto nervosismo alla squadra.

Da qui l’appello ai tifosi veri e l’annuncio che la squadra e lo staff tecnico “da lunedì, per tutta la settimana, saranno in ritiro lontano da Ascoli (spendendo altri soldi…) per lavorare in modo sereno e prepararsi al meglio alla partita con la Ternana“.