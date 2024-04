Bologna show all’Olimpico: prova da Champions contro la Roma | HIGHLIGHTS

Colpaccio del Bologna che espugna l’Olimpico e muove un passo importantissimo in chiave Champions League

La Roma cade in casa contro il terribile Bologna di Thiago Motta: prestazione sontuosa di Zirkzee nella sfida a distanza con Dybala.

Il Bologna va vicino al gol del vantaggio dopo appena tre minuti, con Calafiori che si inserisce centralmente prima di servire al centro El Azzouzi, chiuso dalla difesa giallorossa. Al 10′ è El Shaarawy a sfiorare il gol del vantaggio su suggerimento orizzontale di Dybala, ma l’ex Milan e Genoa col piattone spara sopra la traversa. Ne approfitta il Bologna che quattro minuti dopo trova il gol del vantaggio con una rovesciata bellissima di El Azzouzi su cross dalla sinistra di Calafiori.

A 20′ Roma subito vicina al gol del pareggio dopo un errore in uscita di Lucumi che favorisce il recupero di Abraham per l’inserimento di Paredes che mette a sedere Skorupski ma calcia fuori. Bologna a un passo dal raddoppio al 42′ con Saelemaekers che ci prova su punizione, trovando però la traversa a negargli la gioia del gol. Un raddoppio che il Bologna trova prima dell’intervallo con Zirkzee che si libera di Mancini e in uscita scavalca Svilar dopo una bella azione costruita da Saelemaekers ed El Azzouzi.

Roma-Bologna: highlights, tabellino e classifica

La ripresa si apre con la Roma a caccia del gol. Gol che arriva al 56′ quando Azmoun si fa trovare pronto su un cross di Pellegrini, battendo Skorupski al terzo tentativo. Il Bologna non si scompone e al 65′ si riporta avanti di due gol con Saelemaekers che – su suggerimento verticale di Zirkzee – supera in uscita Svilar col pallonetto. Emozioni anche nel finale, con una ghiotta occasione sprecata da Pellegrini e un gol annullato a Castro.

ROMA-BOLOGNA 1-3

14′ El Azzouzi, 45′ Zirkzee, 56′ Azmoun, 65′ Saelemaekers



CLASSIFICA SERIE A: Inter* 83 punti, Milan* 69, Juventus 64, Bologna 62, Roma 55*, Atalanta 54*, Lazio 52, Napoli 49, Fiorentina 47*, Torino 46, Monza 43, Genoa 39, Lecce 35, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Udinese 28*, Frosinone 28, Sassuolo 26, Salernitana 15.

*una partita in meno