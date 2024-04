Aggressione all’arbitro e partita sospesa: UFFICIALE la maxi squalifica

Assoluta follia in una partita con l’arbitro che viene aggredito e maxi rissa tra le due squadre: il giudice sportivo sanziona con squalifiche pesantissime

Scene choc quelle che si succedono con frequenza disarmante sui campi di calcio italiani. Scene che non rappresentano certo un insegnamento per i più giovani ed allora non sorprende che troppo spesso ad essere protagonisti attivi sono proprio i più giovani.

Questa volta l’episodio incriminato è accaduto durante una partita di un campionato Under 17: si tratta del torneo di categoria della Provincia di Alessandria ed in particolare del match che si è disputato lo scorso 14 aprile tra l’Arquatese e la Viguzzolese presso il campo Garrone di Arquata Scrivia. Una partita che è diventata una sorta di far west e a farne le spese è stato anche l’arbitro, la giovane Emily Biolatto.

Arbitro aggredito, squalifica fino al 2028

Proviamo a fare un po’ di ordine su quanto accaduto sul terreno di gioco. Il match è stato sospeso dal direttore di gara per la rissa scoppiata tra le due squadre e i rispettivi dirigenti e dopo che un dirigente della Viguzzolese le ha rivolto insulti, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso fino a metterle le mani al collo per qualche secondo.

La direttrice di gara è stata tratta in salvo dall’intervento di un agente di polizia presente sugli spalti e di alcuni giocatori della Arquatese: inevitabile a quel punto la sospensione della gara e quindi le decisioni pesanti del giudice sportivo.

Guido Melotti, assistente di parte della Viguzzolese, è stato squalificato fino a ottobre 2028, mentre Stefano Giommi dell’Arquatese è stato fermato fino a novembre 2024. Lunga squalifica anche per il tecnico della Viguzzolese, Grassano, interdetto fino a fine dicembre 2024. Ancora quattro i calciatori espulsi: uno squalificato per ben otto giornate (dell’Arquatese) e gli altri tre (due della Viguzzolese e uno dell’Arquatese) per quattro turni.