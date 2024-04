Addio a fine stagione: ribaltone choc dopo il derby

Derby decisivo per il futuro del tecnico in panchina: inaspettato ribaltone in vista del prossimo campionato

Stasera il decisivo derby della Madonnina tra Milan e Inter, con la capolista di Inzaghi che può laurearsi con una vittoria campione d’Italia a cinque giornate dal termine del campionato.

Torneo dominato da parte dei nerazzurri, al pari del Real Madrid in terra iberica che ha messo il sigillo alla Liga grazie al pirotecnico 3-2 (con tanto di polemiche) di ieri sera al ‘Bernabeu’ contro gli acerrimi rivali del Barcellona. Bellingham allo scadere ha deciso il ‘Clasico’ e il derby di Spagna, consegnando di fatto il titolo alla squadra di Ancelotti. I ‘Blancos’ adesso hanno portato a 11 punti il distacco in vetta alla classifica proprio dai blaugrana, blindando così il titolo a sei giornate dal termine del campionato.

Vertice Laporta-Xavi: gli scenari sulla panchina del Barcellona

In casa Barcellona fa discutere ovviamente la posizione di Xavi, che dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain deve ingoiare un’altra pillola amarissima nella deludente stagione dei catalani.

L’ex centrocampista nei mesi scorsi aveva annunciato il divorzio in panchina dal Barça, congelato però al momento dal presidente Laporta che punta alla riconferma del tecnico nella prossima stagione. Nei prossimi giorni ci sarà un vertice decisivo tra le parti, con la dirigenza del Barcellona che proverà a convincere Xavi a cambiare idea e restare alla guida tecnica della squadra. Stando a ‘Jijantes FC’, l’allenatore catalogo chiede comunque delle garanzie a Laporta sul prossimo mercato estivo e sulla rosa per fare dietrofront e restare in panchina, al contrario dell’ultima estate quando la società non aveva accontentato Xavi sugli obiettivi per rinforzare la rosa.

Gli scenari restano aperti, con Rafa Marquez primo nome sulla lista della dirigenza del Barça in caso d’addio definitivo di Xavi.