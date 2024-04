Taylor ci ricasca, errori a raffica: comunicato UFFICIALE durissimo

Polemiche a non finire. Il comunicato ufficiale da parte del club non è tardato ad arrivare. Sono diversi gli episodi finiti sotto la lente di ingrandimento. Ecco cosa è successo

La sciagurata gestione della finale di Budapest tra Roma e Siviglia fece il giro del web. A distanza di mesi, Taylor ha accumulato errori su errori. Non solo nelle gare nazionali, ma anche in quelle internazionali. L’ultima sequenza di decisioni contestate si è materializzato nel corso di un match tutt’altro che banale.

In Premier League quest’oggi si è disputato infatti lo scontro salvezza tra Everton e Nottingham Forest, vinto dai Toffees con il risultato di 2-0. Ad arbitrare la sfida è stato proprio Taylor, che ha fatto infuriare la compagine ospite per una serie di contatti nell’area di rigore dell’Everton non ravvisati. Pochi minuti dopo il triplice fischio, il Nottingham ha quindi espresso tutto il suoi malcontento attraverso una nota ufficiale al vetriolo. Il club inglese non ci sta e prende immediatamente posizione sugli episodi che intanto stanno circolando con sempre più insistenza sul web: “Tre decisioni pessime, tre rigori non assegnati che semplicemente non possiamo accettare. La nostra pazienza è stata messa alla prova in più circostanze. Il club ora valuterà le sue opzioni”.