“Ricorso al Tar”: scoppia il caso in Serie A, cosa sta succedendo

Scoppia il caso in Serie A con la minaccia di un ricorso al Tar al termine del campionato: ecco cosa sta succedendo

La Serie A vive la sua fase cruciale e in ballo ci sono ancora tutti i traguardi. Tra corsa all’Europa e salvezza, il campionato italiano vivrà un finale ricco di pathos e ad aggiungere ulteriore incertezza ci si è messo anche il calendario.

Due le partite da recuperare: quella tra Fiorentina e Atalanta, che non ha ancora una data fissata visto che le due squadre sono impegnate sia in coppa Italia che nelle semifinali delle coppe europee, e i venti minuti mancati di Udinese-Roma. Quest’ultima, sospesa per il malore di Ndicka, è stata fissata per le ore 20 di giovedì 25 aprile, facendo infuriare i giallorossi che avrebbero voluto rimandare il recupero a maggio e giocare sabato 27 aprile la sfida contro il Napoli (programmata invece domenica alle 18) in vista della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

La richiesta capitolina non è stata però accolta, con la Lega che ha preferito programmare subito il recupero per evitare di dover poi arrivare a maggio inoltrato per poter giocare gli ultimi venti minuti del match. Una situazione che ha suscitato grande polemica e che non smette di far discutere.

Recupero Udinese-Roma, il 25 aprile per evitare il ricorso al Tar

Ad intervenire sulla vicenda è il giornalista Furio Focolari che, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha detto la sua sulla decisione della Lega di non accontentare la Roma e fissare la data del match con l’Udinese il 25 aprile.

Focolari ha affermato: “Avrei voluto che la Roma, che rappresenta il calcio italiano, fosse accontentata. Il problema è che Sassuolo, Empoli, Verona e Frosinone hanno detto che avrebbero fatto il finimondo, facendo ricorso anche al Tar se si fosse giocato a campionato finito. Non puoi dare all’Udinese un vantaggio così”.

Parole che non aiuteranno certo a far placare le discussioni, ma che sono destinate probabilmente ad accendere ancora di più il dibattito.